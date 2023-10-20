В Госдуме предложили увеличить количество социальной рекламы в прайм-тайм

Группа депутатов Государственной Думы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект, который обязывает рекламораспространителей выделять на социальную рекламу не менее 20% годового объема транслируемой в прайм-тайме рекламы, об этом 20 октября пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Автором инициативы стал первый заместитель председателя Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев ("ЛДПР").

"Сейчас мы видим, какую масштабную пропаганду ведет Запад против традиционного, духовно-нравственного сознания российского общества. Мы в ЛДПР считаем, что увеличение годового объема распространяемой рекламы в четыре раза будет очень полезным как для нашего общества, так и для государства в целом", – рассказал депутат ТАСС.

Изменения коснутся закона "О рекламе". На данный момент по действующим нормам в прайм-тайм траслируется 5% социальной рекламы. Законопроект предлагает увеличить это количество в 4 раза.

Фото: ЗАКС.Ру