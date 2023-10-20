ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:42

В Госдуме предложили увеличить количество социальной рекламы в прайм-тайм

фото ЗакС политика В Госдуме предложили увеличить количество социальной рекламы в прайм-тайм

Группа депутатов Государственной Думы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект, который обязывает рекламораспространителей выделять на социальную рекламу не менее 20% годового объема транслируемой в прайм-тайме рекламы, об этом 20 октября пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Автором инициативы стал первый заместитель председателя Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев ("ЛДПР").

"Сейчас мы видим, какую масштабную пропаганду ведет Запад против традиционного, духовно-нравственного сознания российского общества. Мы в ЛДПР считаем, что увеличение годового объема распространяемой рекламы в четыре раза будет очень полезным как для нашего общества, так и для государства в целом", – рассказал депутат ТАСС.

Изменения коснутся закона "О рекламе". На данный момент по действующим нормам в прайм-тайм траслируется 5% социальной рекламы. Законопроект предлагает увеличить это количество в 4 раза.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама