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КГИОП выиграл суд у собственницы дома-памятника в Ломоносове

фото ЗакС политика КГИОП выиграл суд у собственницы дома-памятника в Ломоносове

Петродворцовый районный суд Петербурга обязал владелицу дома-памятника в Ломоносове установить на нем информационный стенд, на котором отражался бы его статус. Речь идет о доме №24 по улице Черникова, который в реестре памятников числится как "Жилой дом". Иск к Наталье Силявко, которая не пришла на заседание, подал КГИОП, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Распоряжение КГИОП о выдаче охранного обязательства зданию было выпущено в 2019 году. На установку информационной надписи у ответчика было три года. Проверка нынешней зимой показала, что Силявко проигнорировала требования чиновников.

Теперь, согласно решению суда, у собственницы здания есть год на то, чтобы повесить требующуюся табличку. Ей также назначили неустойку в размере 20 тысяч за каждый месяц неисполнения судебного решения после истечения срока.

Фото: ЗАКС.Ру


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