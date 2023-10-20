Депутаты хотят отсрочить рассмотрение проекта бюджета на 2024 год

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга 20 октября поддержал законопроект о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, передает корреспонденте ЗАКС.Ру.

Документ на заседании комитета представлял вице-губернатор Алексей Корабельников. Также по законопроекту выступили председатель комитета финансов Светлана Енилина и другие чиновники.

Обсуждение продолжалось около двух часов. Перед голосованием председатель БФК Денис Четырбок предложил собравшимся отложить рассмотрение проекта бюджета, так как часть депутатских вопросов по главному финансовому документу города пока остались без ответа. Остальные присутствующие депутаты его поддержали. В Смольном пообещали уточнить, возможно ли отсрочить первое чтение законопроекта.

Изначально депутаты собирались приступить к рассмотрению бюджета на грядущую "трехлетку" на пленарном заседании 25 октября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру