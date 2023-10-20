В Петербурге адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве на 43 млн рублей

Петербургское управление СК возбудило уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК), фигурантом которого стал 39-летний член Адвокатской палаты Ленобласти, сообщает ведомство.

По данным "Фонтанки", задержанного юриста зовут Виктор Григорьев.

Следствие считает, что вместе с сообщником адвокат решил приобрести новую иномарку у одного из дистрибьюторов и после покупки нанести машине повреждения. Нужно это было фигурантам для обращения в суд, где они собирались выдать случившееся за производственный брак и добиваться возмещения убытков и компенсаций.

Суд удовлетворил их исковые претензии на 43 млн рублей, однако кассационная инстанция отменила это решение. В ближайшее время адвокату и его знакомому изберут меру пресечения. СК настаивает на заключении под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру