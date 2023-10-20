У Ленобласти появится своя филармония

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил идею создания первой на территории региона филармонии. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Ожидается, что учреждение будет организовывать концертную деятельность творческих коллективов на различных площадках для выступлений.

Творческие коллективы продолжат получать материальную помощь из регионального бюджета и сохранятся в качестве юридических лиц. Помимо имеющихся коллективов, на базе филармонии будут действовать танцевальная и хоровая группы.

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