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Новости 15:20

Смольный хочет уточнить нормы по штрафам за незаконную тороговлю

фото ЗакС политика Смольный хочет уточнить нормы по штрафам за незаконную тороговлю

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подготовил законопроект об изменении нормы кодекса об административных правонарушениях в городе. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга. 

Законопроектом предлагается уточнить статью 44 КоАП, в которой речь идет о наказании за незаконную торговлю. В ней хотят прописать, что запрещено и размещать нестационарные торговые объекты для торговли.

Нельзя будет их ставить в местах, которые не включены в специальные схемы размещения НТО, или без заключения контракта. За это полагается штраф для физлиц в 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 5-15 тысяч рублей, для юрлиц - 50-200 тысяч рублей.

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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