Смольный хочет уточнить нормы по штрафам за незаконную тороговлю

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подготовил законопроект об изменении нормы кодекса об административных правонарушениях в городе. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга.

Законопроектом предлагается уточнить статью 44 КоАП, в которой речь идет о наказании за незаконную торговлю. В ней хотят прописать, что запрещено и размещать нестационарные торговые объекты для торговли.

Нельзя будет их ставить в местах, которые не включены в специальные схемы размещения НТО, или без заключения контракта. За это полагается штраф для физлиц в 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 5-15 тысяч рублей, для юрлиц - 50-200 тысяч рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру