На Ладожском вокзале появился зал ожидания для маломобильных людей

В Петербурге Ладожский вокзал получил новый зал ожидания, предназначенный для людей с ограниченными возможностями. Его площадь составила 73 кв. метра, он способен вместить до 20 человек одновременно.

Комната оснащена электронным табло с расписанием поездов и индукционным оборудованием. Здесь есть места для прикованных к коляске и для лежачих пассажиров, санузел, душевая и комната для детей.

Инициаторами создания таких пространств на вокзалах в масштабах всей страны нынешней весной выступили единороссы, о чем сообщает пресс-служба их городского отделения. В ближайшее время похожим образом оборудуют помещение на Московском вокзале.

Фото: ЗАКС.Ру