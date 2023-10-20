Петербургские депутаты одобрили идею поддержки меценатов дополнительными мерами

Комитет по законодательству петербургского парламента одобрил инициативу, разработанную пятью депутатами и посвященную деятельности меценатов. Парламентарии предложили узаконить дополнительную поддержку этой категории граждан, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Один из соавторов законопроекта единоросс Всеволод Беликов отдельно отметил заслуги перед городом тех, кто защищает культурное и историческое наследие.

"В первую очередь тех, до которых пока не доходит бюджетное финансирование. Таких примеров у нас много – все мы их видим и знаем", - добавил депутат.

Поддержка в случае принятия законопроекта возможна будет как в виде экономического стимулирования, так и в виде популяризации деятельности меценатов различными информационными средствами.

Фото: ЗАКС.Ру