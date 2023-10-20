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ЛГУ им. Пушкина примет студентов реорганизуемых филиалов РГПУ им. Герцена

фото ЗакС политика ЛГУ им. Пушкина примет студентов реорганизуемых филиалов РГПУ им. Герцена

Реорганизация структурных подразделений петербургского университета имени Герцена побудила руководство Ленинградского государственного университета имени Пушкина (ЛГУ) предложить помощь его студентам и преподавателям. Областной вуз готов принять их к себе на учебу и на работу с сохранением стипендий, зарплат и прежних льгот, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

"Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, будут переведены на бюджетные места. Для студентов-платников после перевода к нам стоимость обучения не увеличится", - пообещал ректор Григорий Двас.

Руководство вуза уточнило, что каждый перевод студента или преподавателя будет решаться в индивидуальном порядке. ЛГУ намерен и дальше исходить из нормативов, по которым на одного преподавателя приходится десять обучающихся.

фото: pixabay


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