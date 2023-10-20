ЛГУ им. Пушкина примет студентов реорганизуемых филиалов РГПУ им. Герцена

Реорганизация структурных подразделений петербургского университета имени Герцена побудила руководство Ленинградского государственного университета имени Пушкина (ЛГУ) предложить помощь его студентам и преподавателям. Областной вуз готов принять их к себе на учебу и на работу с сохранением стипендий, зарплат и прежних льгот, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

"Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, будут переведены на бюджетные места. Для студентов-платников после перевода к нам стоимость обучения не увеличится", - пообещал ректор Григорий Двас.

Руководство вуза уточнило, что каждый перевод студента или преподавателя будет решаться в индивидуальном порядке. ЛГУ намерен и дальше исходить из нормативов, по которым на одного преподавателя приходится десять обучающихся.

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