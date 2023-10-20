"Крысить, хрючить и копытить": Вице-премьер Белоусов поделил бизнес на категории

Вице-премьер правительства Андрей Белоусов в своем выступлении на форуме "Сделано в России" коснулся темы бизнеса и особенностей его существования в 1990-е годы. К тому, как было устроено предпринимательство в то время, чиновник применил специфические глаголы, упорядочив их в великолепную, по его словам, классификацию. Автор последней - приятель Белоусова.

"Есть три вида: это крысить, хрючить и копытить", - произнес вице-премьер в микрофон.

После он дал комментарии к каждому употребленному глаголу. В пояснениях фигурировали олени.

фото: government.ru