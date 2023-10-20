Иноагентом признали бывшего замглавы МИД

Министерство юстиции вечером 20 октября внесло в действующий список иностранных агентов новых физических лиц. Ими стали журналист Илья Косыгин*, бывший замглавы МИД Георгий Кунадзе** и политолог Михаил Савва***.
Всех троих обвиняют в распространении недостоверных сведений о действиях российских властей.
"Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами" - такими словами министерство характеризует деятельность Кунадзе**, которой он, по мнению ведомства, заслужил свой новый статус.
В качестве аргумента также указывается, что Косыгин* и Савва*** не живут в России.
*Минюст внес Илью Косыгина в единый реестр иноагентов
**Минюст внес Георгия Кунадзе в единый реестр иноагентов
***Минюст внес Михаила Савву в единый реестр иноагентов