Иноагентом признали бывшего замглавы МИД

Министерство юстиции вечером 20 октября внесло в действующий список иностранных агентов новых физических лиц. Ими стали журналист Илья Косыгин*, бывший замглавы МИД Георгий Кунадзе** и политолог Михаил Савва***.

Всех троих обвиняют в распространении недостоверных сведений о действиях российских властей.

"Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами" - такими словами министерство характеризует деятельность Кунадзе**, которой он, по мнению ведомства, заслужил свой новый статус.

В качестве аргумента также указывается, что Косыгин* и Савва*** не живут в России.

*Минюст внес Илью Косыгина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Георгия Кунадзе в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Михаила Савву в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру