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Новости 10:19

ЦБ и МВД будут обмениваться информацией о переводах для борьбы с мошенничеством

фото ЗакС политика ЦБ и МВД будут обмениваться информацией о переводах для борьбы с мошенничеством

Центробанк РФ начнет обмен информацией с МВД России о переводах без согласия клиентов для предотвращения мошенничества, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Банка России.

Закон об информационном обмене вступает в силу с 21 октября. В ведомствах считают, что такая мера поможет в борьбе с кибермошенничеством.

Полиция сможет запросить в Банке России информацию о мошеннической операции после обращения пострадавшего. При этом обмен данными будет сохранять банковскую тайну.

Полученные полицейскими сведения можно будет потом использовать для предотвращения мошеннических операций.

Фото: ЗАКС.Ру


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