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Новости 10:40

Ремонт развязки КАД с Пискарёвским проспектом перенесут на 2024 год

фото ЗакС политика Ремонт развязки КАД с Пискарёвским проспектом перенесут на 2024 год

Ремонт и перекрытия на развязке КАД с Пискарёвским проспектом в Петербурге перенесли, об этом 20 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад" и СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Работы должны были начаться в пятницу, 20 октября, однако этого не было сделано. В этом году перекрывать съезды вообще не будут.

Работы на развязке с перекрытиями перенесут на 2024 год. Дорожники планируют отремонтировать переходно-скоростные полосы на внутреннем и внешнем кольцах КАД.

Фото: ЗАКС.Ру


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