Петербургскому троллейбусу исполняется 87 лет

В Петербурге празднуют день рождения петербургского троллейбуса, об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В 1936 году на улицы Ленинграда вышел первый троллейбус. Ленинград стал вторым городом в СССР после Москвы, в котором появился данный вид транспорта.

"Петербургский троллейбус сегодня – это популярный и динамично развивающийся транспорт, отвечающий всем требованиям времени, а в чем-то даже опережающий их. Он стал неотъемлемой частью жизни наших горожан, обеспечивая комфортные и экологически чистые перевозки", – отметил губернатор Александр Беглов.

На данный момент в Петербурге есть 46 троллейбусных маршрутов. Всего в городе 870 троллейбусов, которые перевозят 330 тысяч петербуржцев.

Также в 2022 году заключен контракт на поставку 286 троллейбусов, а в 2023 году подвели итоги аукциона на закупку еще 109 троллейбусов.

Фото: ЗАКС.Ру