На 30 улицах Васильевского острова запретят парковку с 23 октября

С 23 октября на Васильевском острове будет запрещена паковка на 30 улицах, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Такие меры примут для введения зоны платной парковки. В комитете отмечают, что это обезопасит участников дорожного движения.

Стоянка будет запрещена на набережной Макарова, Кожевенной линии, Большом проспекте В.О. и на других крупных улицах.

В ведомстве отметили, что также на Менделеевской линии, в Таможенном переулке, Биржевом проезде, Тифлисском переулке, наТифлисской улице и площади Академика Сахарова проводятся работы по мощению в гранит. Потом на них установят знаки и разметку зоны платной парковки.

Фото: ЗАКС.Ру