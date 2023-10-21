До конца 2023 года на Садовой отремонтируют 3 километра трамвайных путей

На Садовой улице до конца 2023 года планируют отремонтировать 3 километра трамвайных путей, об этом 21 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Ремонт ведут на трамвайных путях от Сенной площади до Лермонтовского проспекта.

На данный момент уже завершен первый этап работ на участке от Вознесенского до Лермонтовского проспекта. Специалисты отремонтировали 1,57 километра путей.

В 2023 году в Петербурге отремонтируют 22 километра трамвайных путей. На это город выделил 4 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру