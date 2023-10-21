Смольный продает старую спецтехнику для уборки улиц

Жилищный комитет Петербурга выставил на торги 11 специальных машин для уборки улиц, об этом 21 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на информацию на платформе "ГИС Торги".

Начальная стоимость всех продаваемых машин составляет 2,6 млн рублей. Вся спецтехника выпускалась и использовалась в 2004, 2010 и 2011-х годах.

Для покупателей представлены отечественные тракторы с лопатами и щетками, тракторы для очистки узких улиц и микроавтобус сотрудников аварийных служб.

Заявки на участие в аукционе принимают до 17 ноября, а итоги станут известны 23 ноября. В течение пяти дней с даты проведения аукциона с победителем заключат договор купли-продажи.

Фото: torgi.gov.ru