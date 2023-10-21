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Бельский убрал территорию Мариинского сада в рамках общегородского субботника

фото ЗакС политика Бельский убрал территорию Мариинского сада в рамках общегородского субботника

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский присоединился к петербуржцам в общегородской "Добрый субботник", об этом 21 октября депутат рассказал в своем Telegram-канале.

Депутат занялся уборкой территории Мариинского дворца, а именно сада. Он рассказал, что искренне любит это место.

"Подготовили к зиме Сад Мариинского дворца. Убрали опавшую листву, привели в порядок деревья, наполнили кормушки для птиц", – написал парламентарий.

Бельский отметил, что петербуржцы, как и он, любят Мариинский сад. Рекордные 35 тысяч горожан, посетивших сад, тому подтверждение, отметил Бельский.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга


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