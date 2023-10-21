Владимир Соловьев уволил сотрудника "Соловьев LIVE" за оскорбления Михаила Богданова и Марии Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев уволил сотрудника "Соловьев LIVE" Евгения Сатановского за оскорбительные высказывания в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и представителя ведомства Марии Захаровой, об этом 21 октября Соловьев рассказал в своем Telegram-канале.

"Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским", – говорит Соловьев.

На видеоролике с извинениями телеведущий стоит в бронежилете и одет в камуфляж. В конце своего обращения Соловьев отметил, что не видит возможности дальше продолжать работать с Сатановским, поэтому он принял решение об увольнении.

Фото: mid.ru