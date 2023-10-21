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Новости 15:40

В Пулково сотрудник аэропорта случайно вышел на взлетно-посадочную полосу

фото ЗакС политика В Пулково сотрудник аэропорта случайно вышел на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Пулково мужчина оказался на взлетно-посадочный полосе, об этом 21 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

По информации издания, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в опасной зоне аэропорта Пулково появился мужчина. Как рассказали в самом аэропорту, на работу Пулково это никак повлияло. 

Оказалось, что мужчина является сотрудником. Он проводил геодезические замеры и проявил неосторожность, но сотрудники аэропорта его остановили.

Также в аэропорту уточнили, что инцидент произошел не 21 октября, задержек рейсов нет.

Фото: ЗАКС.Ру


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