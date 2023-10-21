ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:11

Смольный передал РЖД участки под строительство ВСМ до Москвы

фото ЗакС политика Смольный передал РЖД участки под строительство ВСМ до Москвы

Петербург передает РЖД несколько участков под строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы, об этом 21 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документы с сайта Смольного.

Соответствующие постановления подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Железнодорожные пути проложат в 1-м Рыбацком проезде, на Софийской улице, улице Салова и улице Самойловой.

РЖД участки дадут в аренду. Как следует из информации из документа, строительство будет идти 3 года со дня заключения договора.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама