Смольный передал РЖД участки под строительство ВСМ до Москвы

Петербург передает РЖД несколько участков под строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы, об этом 21 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документы с сайта Смольного.

Соответствующие постановления подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Железнодорожные пути проложат в 1-м Рыбацком проезде, на Софийской улице, улице Салова и улице Самойловой.

РЖД участки дадут в аренду. Как следует из информации из документа, строительство будет идти 3 года со дня заключения договора.

Фото: ЗАКС.Ру