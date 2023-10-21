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Новости 17:08

На велодорожке на углу Коллонтай и Дальневосточного появился асфальт

фото ЗакС политика На велодорожке на углу Коллонтай и Дальневосточного появился асфальт

В Невском районе Петербурга завершается обустройство полосы для велосипедистов на углу улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В пятницу, 20 октября, специалисты ведомства начали процесс асфальтирования. Протяженность новой велодорожки составляет более 3 километров.

Также в комитете рассказали, что до конца 2024 года в Московском, Фрунзенском, Приморском, Невском и Красногвардейском районах запланировано размещение 17 километров велосипедных дорожек.

Например, в Красногвардейском районе велодорожку проложат на проспекте Косыгина, а в Приморском районе велодорожка может появиться на Яхтенной улице и на Планерной.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга


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