На велодорожке на углу Коллонтай и Дальневосточного появился асфальт

В Невском районе Петербурга завершается обустройство полосы для велосипедистов на углу улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В пятницу, 20 октября, специалисты ведомства начали процесс асфальтирования. Протяженность новой велодорожки составляет более 3 километров.

Также в комитете рассказали, что до конца 2024 года в Московском, Фрунзенском, Приморском, Невском и Красногвардейском районах запланировано размещение 17 километров велосипедных дорожек.

Например, в Красногвардейском районе велодорожку проложат на проспекте Косыгина, а в Приморском районе велодорожка может появиться на Яхтенной улице и на Планерной.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга