Более 5 тысяч обращений о ненадлежащей медпомощи поступает ежегодно в СК РФ

Каждый год в следственные органы Следственного комитета поступают более 5 тысяч обращений о ненадлежащей медицинской помощи, об этом 21 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя Главного управления криминалистики СК РФ Анатолия Сазонова на юридической конференции "Современное состояние правового регулирования медицинской деятельности".

Сазонов отметил, что чаще всего 70% обращений поступают от граждан, однако в 2023 году увеличилось количество таких обращений от органов здравоохранения. От них последние три года фиксируют более 300 обращений.

Также он отметил, что в некоторых субъектах России следственные управления заключили соглашение с региональными органами здравоохранения для фиксации смерти по медицинским причинам.

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