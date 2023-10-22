В МИД назвали число отказавшихся от российского гражданства с начала года

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов рассказал о количестве людей, которые вошли в российское гражданство и вышли из него за первые девять месяцев нынешнего года.

С начала года за пределами страны получили паспорта РФ 15,1 тысячи человек.

"Подавляющее число из них – это дети, рожденные в смешанных браках", - приводит его слова РИА "Новости".

Отказались с начала года от российского гражданство 4,4 тысячи человек. Этот показатель почти не отличается от прошлогоднего, когда аналогичное желание выразили 4,3 тысячи соотечественников Климова.

Фото: ЗАКС.Ру