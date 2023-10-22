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Новости 12:28

В Коми вынесли приговор мужчине, вылившему лимонад на Вечный огонь

фото ЗакС политика В Коми вынесли приговор мужчине, вылившему лимонад на Вечный огонь

Суд в Сыктывкаре приговорил 26-летнего жителя Коми Василия Задорожного к исправительным работам. Его признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Количество часов, отведенных на исправительные работы, ведомство не называет.

Преследование молодого человека началось в связи с тем, что нынешней весной в нетрезвом виде он вылил лимонад на Вечный огонь.

Выходка случилась у мемориала "Вечная слава", который установлен в честь военнослужащих из Сыктывкара, погибших в годы Великой Отечественной войны.

фото: pixabay


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