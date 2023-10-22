Дмитрий Гудков* узнал о новом уголовном деле против себя

Эмигрировавший политик Дмитрий Гудков* стал фигурантом дела о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщил считающийся близким к правоохранительным органам Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Бывший депутат Госдумы прокомментировал известие о новом интересе силовиков к себе в собственном блоге. По мнению Гудкова*, у Следственного комитета ушло много времени на то, чтобы обнаружить в его публичных выступлениях следы преступления.

"Никакими собственными сведениями об уголовном деле против себя я не обладаю, но информации полностью верю. На неделе мой адвокат попробует раздобыть документы", - рассказал политэмигрант.

Гудков* покинул страну перед выборами в Госдуму 2021 года. К тому моменту он фигурировал в так называемом "деле о подвале".

*Минюст внес Дмитрия Гудкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру