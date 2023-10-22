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СК хочет забрать у МВД дело об отъеме квартиры у петербургской пенсионерки

фото ЗакС политика СК хочет забрать у МВД дело об отъеме квартиры у петербургской пенсионерки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам взяться за уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионерки. На сегодняшний день им занимается МВД, о чем сообщает информационный центр СК.

Глава ведомства хочет, чтобы его подчиненные добились передачи дела в собственное ведение путем обращения в прокуратуру и отчитались о промежуточных результатах расследования.

Производство начали в связи с деятельностью организованной группы, состоящей из уроженцев Азербайджана. По версии силовиков, в 2020 году последние обманным путем завладели квартирой пожилой петербурженки.

Фото: ЗАКС.Ру


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