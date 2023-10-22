Милонов поддержал включение белорусских футбольных команд в РПЛ

Депутат Госдумы Виталий Милонов с одобрением воспринял предложение Министерства спорта включить белорусские футбольные команды в Российскую премьер-лигу. Согласно последним заявлениям главы министерства Олега Матыцина, рассматриваются несколько технических вариантов инкорпорации.

Депутат от Петербурга считает, что реализация инициативы повысит конкуренцию и пойдет на пользу в том числе и белорусам, которым, по его предположению, может быть "тесновато" в своей лиге.

"[Лукашенко] там не разрешит много импортных киборгов, там будут местные — на сметанке, на колбаске взрощенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров. Это будет круто на самом деле, мне было бы интересно", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Отметим, что футбольные команды из чемпионатов обеих стран с начала военной спецоперации отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Фото: ЗАКС.Ру