Стрельба по подростку на Гражданке привлекла внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к петербургским подчиненным по поводу уголовного дела о разбое (ч. 2 ст. 162 УК), которое возбудили после стрельбы возле станции метро "Гражданский проспект".

Высокопоставленного силовика интересует то, как продвигается расследование инцидента, передает информационный центр СК. Известно, что один подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по другому подростку.

Как уточняет издание 78.ru, конфликт случился накануне. В тот же день предполагаемого злоумышленника задержали. По версии ведомства, 15-летний школьник пытался отобрать у оппонента электронную сигарету.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте