Банки высказались против предоставления силовикам доступа к данным клиентов

Российские банки не поддержали законопроект о предоставлении силовикам прямого доступа к их информационным системам и данным клиентов, сообщил 23 октября РБК. Соответствующую позицию озвучила Ассоциация банков России (АБР) в письме, направленном в Минцифры и депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Законопроект поступил на рассмотрение парламента в минувшем августе. Инициатива предусматривает возможность наделения Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР и МВД правом доступа к базам финансовых организаций с целью изменения или удаления сведений о сотрудниках спецслужб из числа клиентов банков. Предполагается, что подобная мера позволит уберечь сведения о работниках силовых структур.

В своем отзыве АБР заявила, что предлагаемая концепция документа не может быть поддержана ей. По мнению организации, законопроект "порождает многочисленные правовые коллизии и входит в противоречие с положениями законодательства", а его принятие может повлечь нарушение конституционных прав граждан из-за предоставления спецслужбам к данным физлиц, которые не давали своего согласия на обработку информации о них.

В Минцифры заявили изданию, что законопроект предусматривает доступ силовиков к сугубо определенным информационным системам. "Речь в документе идет о доступе не ко всем информационным системам, а только к тем, которые будут включены в специальный реестр", — отметили в ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру