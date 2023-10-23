В России может появиться единый закон о тишине по ночам

На рассмотрение Госдумы 23 октября поступит законопроект об установлении единого для всех регионов России времени запрета на шум, сообщили "Известия" со ссылкой на документ. Сейчас каждый субъект страны самостоятельно устанавливает подобные ограничения на своей территории.

Законопроект предусматривает единый запрет на шум с 23:00 до 07:00. Также инициатива регламентирует время проведения громких строительных работ, позволяя заниматься ими по будням с 09:00 до 19:00 с перерывом между 13:00 и 15:00.

Согласно проекту, жильцы многоквартирных домов смогут определять уполномоченных "для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины". Подобными правами смогут наделять отдельных собственников жилья в доме или же представителей управляющих компаний.

Авторы проекта предлагают установить для нарушителей запрета на тишину штрафы в размере до двух тысяч рублей для граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц и до 50 тысяч для организаций. В случае повторного нарушения величина взысканий увеличится, соответственно, до пяти тысяч, 20 тысяч и 100 тысяч рублей.

"Мы не предлагаем борьбу с топающими котами", — заявил в беседе с изданием глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик выразил мнение, что граждане должны иметь возможность отдохнуть после работы "без необходимости слушать громких соседей". Предлагаемый законопроект создаст все необходимые для этого правовые механизмы, полагает он.

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