В СК напомнили петербуржцам об ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительнице Петербурга предъявлено обвинение в фиктивной регистрации гражданина Узбекистана (ст. 322.3 УК РФ) в принадлежащей ей комнате в здании на Искровском проспекте, рассказали 23 октября в Главном следственном управлении СК по региону. Как уточнили в ведомстве, иностранец по месту регистрации не проживал.

Уроженец среднеазиатской страны подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки 2016 года рождения (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). В рамках расследования выяснилось, что иностранец имеет временную регистрацию в Невском районе, однако по указанному в бумагах адресу не проживает. Согласно версии следствия, за получение необходимых документов он заплатил хозяйке заранее оговоренную сумму.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для владелицы жилья.

В связи с расследованием в ГСУ обратились к петербуржцам с предостережением об ответственности за организацию незаконного въезда иностранцев в Россию, их пребывания здесь или же транзита в другие страны. Фиктивная постановка иностранцев на учет чревата уголовной ответственностью, отметили силовики.

Фото: ЗАКС.Ру