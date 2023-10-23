Имя Антона Долина* исчезло из его фильма на фестивале "Послание к человеку"

В рамках проходящего в Петербурге кинофестиваля "Послание к человеку" из анонсов фильма Антона Долина* "Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов" исчезли упоминания об авторе. На это обратила внимание коллега Долина* Зинаида Пронченко, посвятившая событию пост в своем Telegram-канале.

Имя режиссера и кинокритика исчезло как со страницы фильма на официальном сайте фестиваля, так и в пресс-релизах его организаторов.

Более того, для фильма об Алексее Германе перезаписали закадровый текст, который ранее зачитывал Долин*. В новом варианте это делает Алексей Герман-младший.

Долин* покинул страну в прошлом году в знак с несогласия с действиями российских властей на Украине.

*Минюст внес Антона Долина в единый реестр иноагентов

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)