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В Казани отправили в СИЗО журналистку "Радио Свобода"*

фото ЗакС политика В Казани отправили в СИЗО журналистку "Радио Свобода"*

Суд в Казани постановил поместить в следственный изолятор до 5 декабря сотрудницу "Радио Свобода"* Алсу Курмашеву, о чем сообщает редакция ее СМИ. Судебное заседание прошло в закрытом формате. Женщину преследуют за непредоставление Минюсту сведений о себе для включения в перечень иноагентов, что подпадает под ч. 3 ст. 330.1 УК.

Следствие рассматривает журналистку как лицо, "осуществляющее целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации". Согласно Уголовному кодексу, собираемые таким человеком сведения могут быть обращены против государственной безопасности, если их получит некий иностранный источник. Именно с последним обстоятельством связана обязанность Курмашевой предоставить о себе документы для включение в реестр иноагентов.

Радиостанция утверждает, что дело ее сотрудницы - прецедентное для России и что прежде за подобные деяния граждан в уголовном порядке не преследовали. Журналистке может грозить до пяти лет лишения свободы.

*Минюст внес "Радио Свобода" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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