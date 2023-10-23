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Новости 11:59

Комиссия ЗакСа поддержала идею увеличить число мировых судей

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа поддержала идею увеличить число мировых судей

Комиссия петербургского паралмента по вопросам правопорядка и законности рассмотрела поправки к федеральному закону "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации".

Члены комиссии сошлись во мнении, что регионам необходимо увеличить число мировых судей, и рекомендовали законопроект к принятию.

"Сейчас от всех ведомств получаем письма в поддержку нашей инициативы, проблема назрела и требует решения", - приводит пресс-служба ЗакСа слова депутата-единоросса Константина Чебыкина.

Сегодня в Петербурге работают 211 мировых судей. В случае принятия поправок их может стать 259. По данным профильной комиссии ЗакСа, за последние четырнадцать лет нагрузка на мировых судей в регионе троекратно выросла.

Фото: ЗАКС.Ру


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Чебыкин Константин Александрович 




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