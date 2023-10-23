Объем инвестиций в российские стартапы снизился в 10 раз за год

В первой половине 2023 года российским стартапам суммарно удалось привлечь 27 миллионов долларов США, сообщил 23 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на данные платформы Dsight. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем инвестиций сократился более чем в 10 раз.

При этом за первые шесть месяцев прошлого года венчурный рынок смог привлечь 287 миллионов долларов США. В то же время количество сделок уменьшилось за год на 21 % — с 84 до 66. Аналитики ожидают сохранение ситуации и в течение второй половины 2023 года, а восстановление рынка может начаться лишь в 2024 году при стабилизации геополитической ситуации.

В настоящее время венчурные инвесторы демонстрируют заметную осторожность, отмечает издание. Наибольшая доля инвестиций (11 миллионов долларов) пришлась в первом полугодии на частные фонды. При этом государственные инвесторы предоставили лишь 2,5 миллиона долларов, этот показатель снизился в 27 раз в годовом выражении. Иностранные инвесторы предоставили 0,6 миллиона долларов.

Фото: ЗАКС.Ру