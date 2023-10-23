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Активисты недовольны работами Водоканала на месте бывшего Уланского собора

фото ЗакС политика Активисты недовольны работами Водоканала на месте бывшего Уланского собора

Водоканал к неудовольствию градозащитников возобновил работы на площади Аврова в Петергофе, где до 1930 года располагался уничтоженный большевиками собор Петра и Павла лейб-гвардии Уланского полка.

В прошлом году на месте работ по модернизации канализационных сетей нашли фундаменты и крипту бывшего храма с захоронениями. Тогда активистам удалось добиться прекращения работ.

"Трубу теперь решено проложить открытым способом, то есть с разрушением крипты", - рассказали они в понедельник 23 октября.

По мнению градозащитников, КГИОП ошибся, отказавшись признавать за фундаментами собора историко-культурную ценность.

фото: vmtk, Citywalls.ru


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