Площадь Академика Глухих появится в Металлострое

Площадь Академика Глухих появится в поселке Металлострой на территории Колпинского района Петербурга, сообщили 23 октября в пресс-службе губернатора. Постановление об этом подписал глава города Александр Беглов.

Название присвоят безымянной площади на пересечении улиц Центральной, Пионерской и Максима Горького. Решение о ее наречении в честь Василия Глухих было принято ранее на заседании Топонимической комиссии.

В связи с присвоением площади названия будут изменены адреса Дома культуры имени Маяковского и земельного участка под ним.

Василий Глухих родился в 1929 году в Уральской области, скончался в 2021 году в Петербурге. На протяжении долгих лет он руководил НИИ электрофизической аппаратуры имени Ефремова в Металлострое.

Фото: ЗАКС.Ру