В четырех новых регионах начали формировать органы ЗАГС

Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал о начавшемся формировании органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) на территории четырех бывших украинских регионов. Этой новостью он поделился, выступая в Госдуме 23 октября перед депутатами.

В Луганской народной республике органы ЗАГС начали принимать население еще в августе.

"В ДНР в настоящее время создается система органов ЗАГС по российскому законодательству. В Запорожской и Херсонской областях органы ЗАГС находятся в процессе формирования, ведется подготовка и согласование проектов соответствующих актов", - приводит слова чиновника ТАСС.

Де-факто жители новых субъектов РФ могли получать соответствующие услуги еще с прошлого года на базе органов ЗАГС Крыма. Для этого система получила удаленные рабочие места.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру