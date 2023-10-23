В России выросло количество решений по уголовным делам о фейках и дискредитации армии

За первые шесть месяцев 2023 года российские суды вынесли больше приговоров по уголовным статьям о распространении фейков (ст. 207.3 УК РФ) и дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), чем за весь прошлый год, сообщил 23 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде. Количество взысканий по административным делам о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) при этом, наоборот, уменьшилось.

Так, в первом полугодии за фейки об армии был приговорен 21 человек, при этом реальные сроки заключения получили восемь осужденных. Еще троим назначили лишение свободы условно, а оставшимся десяти — штрафы. В то же время за весь 2022 год по этой статье были приговорены 14 человек, из которых только двое получили реальные сроки.

По уголовной статье о дискредитации армии в январе-июне были осуждены 15 человек, из которых двоим назначили лишение свободы. В 2022 году за аналогичные поступки осудили троих человек, при этом самым серьезным наказанием тогда стал штраф.

Что касается административной статьи о дискредитации ВС, то в 2022 году по ней привлекли к ответственности 4 440 человек, а за первую половину 2023 года — 1 308 человек.

Как уточнил изданию адвокат Станислав Селезнев, в дальнейшем следует ожидать увеличения количества приговоров по уголовным делам, поскольку сейчас подходят к завершению процессы, начатые еще в прошлом году. По его оценке, к концу года общее количество дел о распространении фейков про армию может превысить 100, а число уголовных дел о дискредитации армии может оказаться и того больше. Что же касается сокращения количества административных производств, то оно может быть связано с тем, что люди стали реже выражать свое мнение публично, полагает юрист.

Фото: ЗАКС.Ру