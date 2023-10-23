Вишневский обратился к генпрокурору из-за высказываний депутата Гурулева

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился в Генеральную прокуратуру с призывом организовать проверку из-за высказываний члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева. Речь идет о рассуждениях последнего о поддержке россиянами президента Владимира Путина и о том, как следует поступать с теми, кому не нравится проводимый главой государства политический курс.

Своим мнением Гурулев поделился в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". "Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 % доверяет президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", — заявил он [цитата по Lenta.ru]. Позже парламентарий уточнил, что имел в виду не всю оппозицию, а выступающих против СВО людей.

В своем обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова Вишневский назвал заявления Гурулева "бесчеловечными и явно противозаконными призывами", направленными "не просто на разжигание ненависти по мотивам политической вражды, но к подрыву целого ряда положений Конституции". Конечная цель подобных высказываний видится Вишневскому "в разжигании массовых репрессий в Российской Федерации и гражданской войны".

По мнению петербургского депутата, Генпрокуратуре следует провести проверку высказываний Гурулева и обратиться в Госдуму с просьбой о даче согласия на возбуждение против него уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру