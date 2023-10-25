Стартует реконструкция старейшего автобусного парка в Петербурге

Автобусный парк №1, находящийся в пользовании у ГУП "Горэлектротранс", закрывается на реконструкцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил профильный вице-губернатор Кирилл Поляков.

Старейшему городскому автобусному предприятию предстоит пережить модернизацию фасадов и крыши, усовершенствование наружных коммуникаций, демонтаж и замену внутренних конструкций и перекрытий.

Работы собираются завершить до конца следующего года.

На сегодняшний день парк №1 на Днепропетровской улице обслуживает четырнадцать городских маршрутов.

фото: Кирилл Поляков / Telegram