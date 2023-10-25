Депутат МО №15 потребовал лишить мандата уехавшего в Армению коллегу

Замглавы петербургского муниципального образования №15 Игорь Королев написал заявление на имя главы округа Сергея Виноградова. В тексте, на который ссылается "Бумага"*, он просит лишить мандата их коллегу Сергея Самусева.

Оснований для такого решения автор видит как минимум два: прошлогоднее привлечение Самусева к административной ответственности за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП) и длительное отсутствие мундепа, совершившего релокацию в Ереван, на заседаниях. Ранее Королев призывал Самусева добровольно выйти из состава совета.

"Западно-ориентированные релоканты продолжают выполнять установки госдепа и ЦРУ по расшатыванию внутриполитической обстановки", - так видит заявитель сегодняшнюю деятельность оппонента.

На днях Самусев разослал в силовые ведомства обращения с призывом расследовать деятельностью исламской группировки ХАМАС.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру