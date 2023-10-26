Синоптики зафиксировали в Петербурге температурный минимум этой осени

В ночь на 26 октября температура в Петербурге опускалась до уровня -3 градуса по Цельсию, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Это минимальное температурное значение с начала осени.

"Минувшей ночью в Северной столице минимальная температура воздуха опустилась до -3,0° — что стало самой низкой температурой воздуха, зафиксированной городской метеостанцией с начала осени", — написал Леус в своем Telegram-канале.

До этого самая холодная температура этой осени была зафиксирована в Петербурге 10 октября. В тот раз столбики термометров опустились до -1,9 градуса.

Что касается Ленобласти, то здесь минимальное значение температуры было зарегистрировано в поселке Ефимовский. Прошедшей ночью там похолодало до -9,1 градуса. В то же время с начала осени в регионе наблюдались и более низкие температуры.

Фото: ЗАКС.Ру