Суд признал гатчинца виновным в возбуждении вражды в интернете

Самозанятый житель Гатчины получил полмесяца административного ареста за возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ), сообщила 26 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Соответствующее решение вынес Московский районный суд.

В середине февраля сотрудники ФСБ осмотрели телефон Алексея Косенко и обнаружили комментарий, оставленный в одном из каналов в Telegram. В записи, в частности, использовалось презрительное обозначение русских, пришедшее из украинского языка.

"Экспертиза показала, что данное высказывание Косенко направлено на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку", — передает судебная пресс-служба.

Косенко в суде сослался на свою глупость и пообещал впредь такого не писать. Вину во вменяемом деянии он признал.

Суд назначил гатчинцу 14 суток административного ареста.

Фото: ЗАКС.Ру