В России могут ввести возрастные пределы для выдачи маткапитала на первого ребенка

В России не исключено изменение правил выдачи материнского капитала при продлении программы после 2026 года, рассказала "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В частности, депутат допустила возможность ограничения возраста матери при рождении первого ребенка.

По словам Буцкой, от ряда депутатов поступили предложения установить ограничения при рождении первенца возрастом матери на уровне 25-30 лет. Также поступают предложения перенести акцент выплаты на рождение второго ребенка, уточнила депутат.

Парламентарии обратились в правительство с запросом касательно предоставления маткапитала. В документе отмечается значительное снижение суммарного коэффициента рождаемости. "Напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7-1,8", — говорится в письме.

В правительстве ответили депутатам, что при продлении программы маткапитала следует комплексно пересмотреть ее условия. В то же время нужно учитывать демографические вызовы и эффект от действия программы, полагают в кабмине.

Срок действия программы рассчитан до 2026 года. Средства на ее исполнение заложены в бюджет на 2024-2026 годы в полном объеме, заявили изданию в Минтруда. В ведомстве отметили, что при принятии решения о продлении какой-либо меры поддержки "комплексно анализируются ее эффективность и подходы к ее предоставлению", и такая работа будет проводиться при принятии решения о продлении программы маткапитала после 2026 года.

Фото: ЗАКС.Ру