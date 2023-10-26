Суд в Петербурге оштрафовал "Мемориал"* за нарушение законодательства об иноагентах

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по делу в отношении регионального научно-информационный центр "Мемориал"* по делу о непредставлении в Минюст отчетности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). В качестве наказания организации был назначен минимально возможный штраф, поведала 26 октября объединенная пресс-служба судов города.

Как следует из сообщения пресс-службы, "Мемориал"* признали виновным в непредставлении двух отчетностей, а также в представлении в ненадлежащем виде отчета по двум другим формам.

Суд назначил "Мемориалу"* штраф в размере 300 тысяч рублей. Вменяемая организации статья КоАП предусматривает в качестве наказания для юрлиц штрафы в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Административное дело поступило в суд 24 августа, на следующий день оно было передано судье.

Ранее Головинский суд Москвы назначил сопредседателю "Мемориала"* Олегу Орлову штраф в размере 150 тысяч рублей по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

*Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру