КСП выявила финансовые нарушения в деятельности МО №72

Контрольно-счетная палата закончила изучать качество исполнение бюджета представителями муниципального образования №72 в 2021-2023 годах и опубликовала предварительный отчет о нарушениях. Так, из-за завышенной стоимости контрактов ущерб местному бюджету был нанесен более чем на 2 млн рублей. Приемка некачественного ремонта дорог привела к ущербу, оцениваемому в 2,2 млн рублей.

Помимо некачественно выполненных работ, случались также фактически неоказанные услуги, за которые, тем не менее, муниципалы заплатили почти 440 тысяч рублей. Среди них - организация спортивных соревнований, аренда техники и закупка сувениров.

Обнаружились и нарушения иного рода: в прошлом году местная администрация МО закупила 70 наборов просроченного печенья. Обращает на себя внимание также замечание, касающееся периода 2021-2023 годов.

"Долгое время были вакантны несколько должностей муниципальной службы, что может свидетельствовать об отсутствии потребности в них", - гласит текст отчета.

Из-за того, что должности не замещались, выделенные на оплату труда деньги перераспределялись на премии действующим сотрудникам.

В ближайшее время на сотрудников МО составят административные протоколы, а совет депутатов получит представление. О нарушениях уже проинформировали городскую прокуратуру и УФАС по Петербургу.

Фото: ЗАКС.Ру