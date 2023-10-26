ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 26 октября, 11:59

Музей истории Петергофа разместится в доме Струкова

фото ЗакС политика Музей истории Петергофа разместится в доме Струкова

Власти Петербурга определились с будущим местоположением музея истории Петергофа, рассказал 26 октября вице-губернатор Валерий Москаленко. По его словам, учреждение въедет в дом Петра Струкова на улице Аврова, 4/11.

"Закрепили объект культурного наследия федерального значения "Дом Струкова П. А. с садом" за Краеведческим музеем г. Ломоносова. Здесь создадут музей истории Петергофа", — написал Москаленко в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор сообщил о планах отремонтировать здание для его сохранения. Также он отметил, что создание музея "поможет сохранить художественные, культурные и исторические ценности" Петергофа. Часть экспозиции сформируют из предметов, полученных из личных собраний горожан.

Дом Струкова был построен в 1827-1828 годах в стиле классицизм. На протяжении почти полувека здесь располагался городской дворец бракосочетания.

Ранее в Петергофе возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия из-за проведения несогласованных работ в сторожке усадьбы А. Я. Красовского.

Фото: Telegram-канал "Москаленко Online"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама