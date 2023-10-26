Хорошие финансовые условия стимулируют россиян записываться на контрактную службу, полагает Песков

Россияне записываются на службу в армию по контракту в том числе и из-за "хороших материальных условий", заявил 26 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В качестве другой причины он упомянул рост консолидации в обществе.

"Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идёт о действительно достаточно внушительном контракте, и поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о количестве граждан, поступивших на военную службу. Накануне чиновник объявил, что по состоянию на 25 октября контрактниками записались 305 тысяч человек, а еще 80 тысяч пошли добровольцами. "Каждый день с Вооруженными силами заключают контракт более 1 600 человек", — поведал он в ходе совещания о комплектовании армии контрактниками.

Фото: Kremlin.ru